Data Center da Covilhã vai alojar dados da SAP- Altice

Lusa22 Jun, 2018, 16:21 | Economia

"Continuamos a trazer cada vez mais clientes nacionais, também já há alguns clientes internacionais que estão aqui alojados. Fechámos um acordo com a SAP, que é um dos maiores fabricantes mundiais de software. A SAP certificou este Data Center como um dos primeiros, senão o primeiro Data Center a nível europeu, a poder alojar soluções da SAP", afirmou Alexandre Fonseca.

Este responsável falava na Covilhã, distrito de Castelo Branco, no âmbito de uma deslocação que está a fazer à Beira Interior, tendo agendadas para hoje visitas à Guarda e a Viseu.

Na Covilhã, Alexandre Fonseca esteve no Data Center que a empresa tem naquela cidade, tendo reunido com trabalhadores, com o Comité Executivo da Altice e também com representantes de entidades locais.

No final, quando questionado sobre os planos para o eventual alargamento do Data Center da Covilhã, previsto desde o início, Alexandre Fonseca não apontou datas e disse que tal acontecerá "quando o mercado o exigir".

Garantiu, todavia, que o projeto que, segundo a Altice, dá emprego a mais de 300 pessoas, não ficou aquém das expectativas e sublinhou que a taxa de ocupação da empresa continua a crescer, com clientes nacionais e internacionais.

Sem querer revelar números, adiantou que a taxa de ocupação cresceu dois dígitos em três anos, pelo que considerou que, a manter-se tal ritmo, "a médio prazo" também haverá necessidade de expandir.

"Desde que haja a necessidade de crescer, temos a capacidade financeira, temos o músculo financeiro para o fazer, isso que fique claro", disse, salientando que a "presença forte" na Covilhã poderá também abarcar outras áreas.

Depois de ter tido uma reunião em que participaram o presidente da Câmara Municipal da Covilhã, o presidente do ParkUrbis, o reitor da Universidade da Beira Interior (UBI), o presidente do Centro Hospitalar da Cova da Beira, Alexandre Fonseca explicou que foi analisada a possibilidade de a Altice Portugal poder vir a fixar na Covilhã um dos "Altice Labs", ou seja, um laboratório de investigação e inovação.

"Vamos olhar para isso muito a sério nos próximos meses", afirmou, acrescentando que a área de atuação desse laboratório deve estar relacionada com a inovação tecnológica na saúde.

O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, lembrou que a cidade tem as "condições propícias" para acolher esse polo e que a autarquia está inteiramente disponível para ajudar a concretizar o projeto.