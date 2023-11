DBRS antevê que a governabilidade vai ser o principal desafio de Milei

Em relatório, a agência de rating avançou que "as eleições argentinas indicam que a maioria está disposta a levar o país em uma direção diferente. Sob uma perspetiva política, Milei parece disposto a romper com o passado. Quando assumir o cargo, em 10 de dezembro, espera-se que o Governo Milei procura realizar um rápido ajuste macroeconómico".

Mais anteviu que "um ajuste rápido vai ser doloroso no curto prazo", além de que "permitir que a moeda se desvalorize e reduzir os subsídios aos serviços públicos vai alimentar a inflação".

Porém, avisa-se no documento que a composição do Congresso, onde os ultra-direitistas do partido A Liberdade Avança são minoritários, "provavelmente vai obrigar Milei a adiar, se não mesmo a abandonar" as suas propostas políticas mais radicais, como fechar o banco central ou dolarizar a economia.

Para a DBRS, "a eleição de Milei apresenta riscos de governabilidade", uma vez que "manter uma coligação no Congresso pode ser difícil, especialmente dada a limitada experiência política do presidente eleito, as suas opiniões políticas controversas e a sua posição antissistema".