DBRS avalia dívida soberana portuguesa

Em fevereiro, a DBRS manteve o "rating" de Portugal em “BBB” (alto), mas melhorou a perspetiva de "estável" para "positiva".A agência justificou a melhoria da perspetiva para Portugal com as vulnerabilidades de crédito do país ligadas à pandemia parecerem “estar a recuar, enquanto as perspetivas macroeconómicas estão a melhorar”.No relatório, assinalava que apesar do choque abrupto provocado pela pandemia, que levou a uma recessão de 8,4% em 2020, a economia portuguesa conseguiu recuperar no ano passado.





A agência deverá voltar a manter inalterada a avaliação à dívida soberana portuguesa, numa altura em que a incerteza geopolítica internacional deverá levar a maior cautela.







O "rating" é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.