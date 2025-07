DBRS mantém `rating` de Portugal no nível `A elevado` e perspetiva estável

A nota foi confirmada na avaliação periódica do `rating` agendada para hoje e o resultado já era esperado por analistas de mercado, depois de a agência ter melhorado a nota de Portugal em janeiro e colocado a perspetiva de avaliação em sentido "estável".

"A tendência estável reflete a opinião da Morningstar DBRS de que os riscos para as notações de crédito são equilibrados. Espera-se que o crescimento económico e o equilíbrio orçamental de Portugal superem a média da zona euro nos próximos dois anos, apesar dos riscos associados à escalada do comércio global e às tensões geopolíticas. As perspetivas de crescimento económico a médio prazo de Portugal continuam a ser favoráveis, sustentadas pela força da procura interna", justifica.