DBRS sobe `rating` de longo prazo do Santander Totta

A agência de notação financeira canadiana informou hoje que esta decisão surge depois da confirmação do `rating` da casa-mãe, o espanhol Santander, em `A`.

A DBRS justifica a subida do `rating` do Santander Totta com "o apoio forte e previsível" ao banco pela instituição-mãe, sublinhando que as notas do Santander Totta "em geral vão movimentar-se em linha com os `ratings` da dívida de longo prazo do Santander".

Além disso, a agência de `rating` considera que, com a compra do Banco Popular Portugal, o Santander vai "melhorar ainda mais a sua posição" e "solidificar a sua posição no segundo banco em Portugal".

A DBRS espera que, se for necessário, o apoio da casa-mãe seja dado "atempadamente" ao Santander Totta, uma vez que "as consequências reputacionais para o Santander de qualquer falha de apoio percecionada seriam substanciais".