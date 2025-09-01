De Portugal a França. Espanha quer pacto devido aos incêndios

Em Madrid esta segunda-feira, durante a apresentação de dez medidas que propõe a todos os partidos em Espanha, Pedro Sánchez sublinhou que "as alterações climáticas matam".





Por isso, condena os discursos que negam as alterações e defende que é preciso "fazer de tudo menos marcha atrás na transição ecológica".



Para o líder do governo espanhol os incêndios deste verão “não são fruto do acaso nem de um complô piromaníaco”.

A proposta é realizar um trabalho conjunto para definir. Sem detalhar a ideia do pacto, Pedro Sánchez considerou que ofoi um dos fatores para a dimensão e a violência dos fogos deste verão, os maiores de que há registo em Espanha.Há outras razões para os fogos, afirma o prumeiro-ministro espanhol. Por exemplo, a, com zonas florestais, caminhos sem corta-fogos ou falta de espécies de árvores autóctones ou resistentes às chamas.Pedro Sánchez reconhece que ae deu como exemplo a falta de planos com esse objetivo ou corpos de bombeiros e de sapadores florestais