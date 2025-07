Decisão sobre direção de informação da TV é da exclusiva competência da administração

Nicolau Santos falava no painel "Debate da Nação dos Media", no âmbito do 34.º congresso da APDC que arrancou hoje na Culturgest, em Lisboa, com o mote `Business & Science Working Together` (Negócio & Ciência a Trabalhar Juntos).

Em 24 de junho, a direção de informação da televisão da RTP, liderada por António José Teixeira, foi demitida.

A demissão do diretor de informação "não tem de ter uma leitura política", afirmou o gestor.

"É da exclusiva competência do Conselho de Administração da RTP e não tem nenhuma interferência política", reforçou Nicolau Santos.

As "empresas têm ciclo" e o "António José Teixeira e a sua equipa fizeram um trabalho fantástico", salientou, referindo que agora se entrou noutra fase.

Aliás, "não é apenas o diretor da televisão que sai, não foi alvo que foi focado na direção de informação da televisão, espero contar com o António José Teixeira na RTP", referiu, apontando que o trajeto profissional do jornalista "passou por ciclos e terá seguramente novos desafios".