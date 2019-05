Deco. 12 mil reclamações de telecomunicações de janeiro a abril

RTP17 Mai, 2019, 09:25 / atualizado em 17 Mai, 2019, 09:44 | Economia

Desde o primeiro dia de janeiro, até 30 de abril, foram cerca de 12 mil os contactos que a Deco recebeu relacionados com problemas com o operador de telecomunicações.







Uma realidade que deve confirmar a tendência dos últimos anos. Ou seja, que este sector continua no topo das reclamações. No ano passado, os diversos canais de atendimento da associação de defesa do consumidor Deco receberam cerca de 35.000 contactos, entre pedidos de informação e reclamações, sobre o setor das telecomunicações.



São várias as queixas, sendo que as mais frequentes estão relacionadas com a fidelização dos serviços oferecidos e custos associados, com a falta de transparência das alterações contratuais e com a qualidade dos serviços.







Para assinalar o dia mundial das telecomunicações e da sociedade de informação, que hoje se comemora, a associação disponibiliza na sua página de internet "dicas" para escolher um bom tarifário nas telecomunicações e enumera os principais cuidados a ter quando se contrata um serviço."O futuro passa obrigatoriamente pelo digital e os consumidores querem acessos e soluções cada vez mais rápidas e eficazes. Por isso, novas funcionalidades foram implementadas no portal reclamar, um novo sistema, mais fácil e rápido, permitindo apresentar reclamações de forma simples e intuitiva", adianta a associação.