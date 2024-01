Deco acusa operadoras de telecomunicações de falta de transparência sobre aumentos

"De forma pouco transparente e desadequada", apontou a Deco, "as três operadoras informaram, quer no respetivo website, quer por e-mail, SMS ou fatura, os seus clientes do aumento, mas, nenhuma delas comunicou, de facto, qual o valor desse aumento e o preço futuro a pagar por cada cliente", refere a nota enviada aos associados.

Para a associação de defesa dos consumidores, esta forma de comunicação "continua a não ser adequada aos interesses dos consumidores" e, por isso, exigiu à Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) que "defina, finalmente, procedimentos para as comunicações de alteração de preço, independentemente de as mesmas estarem ou não previstas no contrato".

As operadoras de telecomunicações informaram durante os meses de novembro e dezembro que iam aumentar os preços a partir de 01 de fevereiro, num valor indefinido a fixar este mês, de acordo com a taxa de inflação.