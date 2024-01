Deco avalia positivamente IVA Zero mas alerta para necessidade de apoios em 2024

Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, refere em entrevista à RTP que a medida IVA Zero teve um impacto positivo, com redução de preços e uma efetiva fiscalização aos valores cobrados pelos produtos.

No entanto, realça que esse benefício foi generalizado, independentemente do orçamento de cada família e lembra que em 2024 deverá haver uma %u201Cajuda efetiva%u201D às famílias que têm dificuldades em comprar o cabaz de bens essenciais.



Natália Nunes admite que agora que termina a medida IVA Zero, os preços dos produtos visados pode aumentar para além da reposição dos 6% do imposto, lembrando que há custos de produção mais elevado, bem como salários mais elevados que vão ter impacto no valor dos produtos.