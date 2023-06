DECO não se mostra surpreendida com aumentos nos produtos agrícolas

Foto: Alain Gehri - Unsplash

A Defesa do Consumidor refere não estar surpreendida com os dados apresentados pelo Eurostat que revelam uma subida de 33 por cento nos preços dos produtos agrícolas.

Rita Rodrigues, da DECO, lembra também o Governo de que no pacote do IVA zero constavam apoios à produção que não estarão a chegar aos produtores. E isso também faz com que os preços subam.



Entretanto, a Comissão Europeia propôs esta segunda-feira um apoio de 11 milhões de euros para os agricultores portugueses, de um total de 330 milhões para os 22 Estados-membros afetados pela seca.