"Defender a soberania". China recusa ceder a pressão dos EUA para largar petróleo russo e iraniano

“Não queremos impedir a sua soberania, por isso eles preferem pagar uma tarifa de 100 por cento”, declarou o secretário do Tesouro.

Quando, em abril deste ano, o presidente Donald Trump revelou os seus planos para a aplicação de tarifas a dezenas de países, a China foi a única a retaliar, recusando ceder à pressão norte-americana.

"China não pode dar-se ao luxo"

, escreveu no domingo, na rede social X, o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, após dois dias de negociações comerciais em Estocolmo e depois de uma ameaça dos EUA de tarifas de 100 por cento., acrescentou o Ministério.As declarações chegam numa altura em que tanto Pequim como Washington estão a dar sinais de otimismo em relação a um acordo para manter estáveis os laços comerciais entre as duas maiores economias do mundo, que chegaram a ter em cima da mesa tarifas extremamente elevadas e restrições comerciais severas.À saída das negociações no domingo, o secretário norte-americano do Tesouro, Scott Bessent, disse aos jornalistas que no que diz respeito à compra de petróleo russo “os chineses levam a sua soberania muito a sério”.Na quinta-feira, Bessent vincou que os chineses são negociadores “duros” mas assegurou que, disse o responsável à CNBC.Danny Russel, do Instituto de Política de Sociedade da Ásia, explicou à agênciaque Pequim acredita estar em vantagem em relação aos Estados Unidos nestas negociações.Continuar a comprar petróleo à Rússia preserva a “solidariedade estratégica” do presidente chinês, Xi Jinping, com o homólogo Vladimir Putin, reduzindo também significativamente os custos económicos para Pequim.Segundo um relatório de 2024 da Administração de Informação de Energia dos EUA, entre 80 a 90 por cento do petróleo exportado pelo Irão foi para a China. A economia chinesa beneficia de mais de um milhão de barris de petróleo iraniano por dia.Pequim é também um cliente importante para a Rússia. Em abril, as importações chinesas de petróleo russo aumentaram 20 por cento em relação ao mês anterior, para mais de 1.3 milhões de barris por dia, segundo o instituto ucraniano KSE.