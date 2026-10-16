Défice comercial da zona euro agrava-se em agosto para 16,1 mil milhões de euros

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), as exportações de bens da área do euro para o resto do mundo situaram-se em 227,7 mil milhões de euros (ME) em agosto de 2026, registando um aumento de 9,9% em comparação com agosto de 2025 (207,2 mil ME).

As importações do resto do mundo fixaram-se nos 243,8 mil ME, o que representa uma subida de 16,7% quando comparado com agosto de 2025 (208,9 mil ME).

A balança comercial externa da UE, por outro lado, registou um défice de 25,2 mil ME no comércio de bens com o resto do mundo em agosto de 2026, em comparação com o de 7,5 mil ME em agosto de 2025.

As exportações de bens para fora da UE em agosto de 2026 ascenderam a 202,9 mil ME, um aumento de 9,4% em comparação com agosto de 2025 (185,4 mil ME).

As importações provenientes do resto do mundo situaram-se nos 228,0 mil ME, o que representa uma subida de 18,2% face aos 192,9 mil ME de agosto de 2025.