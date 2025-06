Défice comercial do Japão cai em maio para metade do valor registado há um ano

O saldo negativo é 5,5 vezes maior do que o registado em abril passado, mas cerca de metade (48%) do registado em maio de 2024 (1,225 biliões de ienes, 7,3 mil milhões de euros), segundo dados publicados pelo Ministério das Finanças.

As exportações japonesas caíram 1,7% em termos homólogos no quinto mês do ano, para 8,13 biliões de ienes (48,72 mil milhões de euros), enquanto as importações caíram 7,7%, para 8,77 biliões de ienes (52,54 mil milhões de euros).

Por país, o Japão registou um défice de 624,866 mil milhões de ienes (3,74 mil milhões de euros) com a China, o seu maior parceiro comercial, o que representa mais 17,2% do que no ano anterior.

Com a maior economia do mundo e o seu segundo parceiro comercial, os Estados Unidos, o país asiático registou um excedente de 451,701 mil milhões de ienes (2,705 mil milhões de euros), menos 4,7% em relação ao ano anterior.

Com a União Europeia, o seu terceiro maior parceiro comercial, o Japão registou um saldo negativo de 308,904 mil milhões de ienes (1,850 mil milhões de euros), mais 14,2 % do que no mesmo mês de 2024.

Com o Brasil, o país asiático reduziu o seu défice em 27,8% em termos homólogos para 49,951 mil milhões de ienes (300 milhões de euros), enquanto o saldo negativo com o Chile diminuiu 13,1 % para 95,972 mil milhões de ienes (575 milhões de euros).

O Japão obteve um superávit comercial com o México de 48,961 milhões de ienes (293 milhões de euros), embora o número seja 20,2% menor do que no ano anterior.