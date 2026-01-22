Défice da zona euro aumenta para 3,2% do PIB no terceiro trimestre de 2025

Dados hoje divulgados pelo Eurostat indicam que, no terceiro trimestre de 2025, o rácio do défice público geral corrigido de sazonalidade em relação ao PIB se situou em 3,2% na zona euro e também no conjunto da União Europeia (UE).

Na zona euro, isto significou um aumento, tanto na variação homóloga relativamente ao terceiro trimestre de 2024, como na comparação com o trimestre anterior do ano passado, que foram ambos de 2,8% do PIB.

Já na UE, no terceiro trimestre de 2025, também houve aumentos homólogos (3% do PIB) e trimestrais (2,9% do PIB).

Portugal registou, no terceiro trimestre do ano passado, um défice de 0,5% do PIB, que compara com saldos orçamentais positivos de 0,5% do PIB no período homólogo de 2024 e de 1,1% do PIB no segundo trimestre de 2025.

No terceiro trimestre de 2025, as receitas públicas totais na zona euro ascenderam a 46,7% do PIB, uma ligeira diminuição em comparação com os 46,8% registados no segundo trimestre do ano passado que o Eurostat justifica com "o facto de o aumento das receitas públicas totais corrigidas de sazonalidade em termos absolutos, de cerca de 13 mil milhões de euros, ter sido compensado pelo aumento do PIB".

Já as despesas públicas totais na área do euro atingiram 49,9% do PIB, uma subida em comparação com o trimestre anterior (49,5% do PIB), devido a um aumento das despesas públicas totais corrigidas de sazonalidade em cerca de 32 mil milhões de euros.

No total da UE, a receita total dos governos foi de 46,3% do PIB no terceiro trimestre de 2025, com a proporção inalterada em relação ao segundo trimestre de 2025, correspondente a 25 mil milhões de euros.

A despesa total do governo na UE foi de 49,5% do PIB, um acréscimo em comparação com 49,2% do PIB no trimestre anterior, equivalente a 39 mil milhões de euros.