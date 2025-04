Défice orçamental dos EUA aumenta para 1,3 biliões de dólares

Os dados divulgados hoje pelo Departamento do Tesouro dizem respeito ao défice de outubro a março abrange as administrações do ex-Presidente Joe Biden e do Presidente Donald Trump.

A alta anterior nas quatro décadas de manutenção de registos foi de 1.7 biliões de dólares (cerca de 1,5 biliões de euros) no primeiro semestre do ano fiscal de 2021, quando o governo estava lidando com a pandemia COVID-19.

Um funcionário do Tesouro que falou sob condição de anonimato para visualizar os dados disse que o aumento dos gastos foi em parte devido a uma combinação de despesas, incluindo aumentos de custo de vida para pagamentos da Previdência Social, custos mais altos do Medicare e Medicaid, aumento da assistência a desastres para a Agência Federal de Gestão de Emergências e gastos do Departamento de Defesa.

O aumento do défice, que ocorre quando as despesas excedem o montante de dinheiro arrecadado, surge numa altura em que a administração Trump tem apresentado um plano para reduzir o desperdício e as despesas no governo federal através do Departamento de Eficiência Governamental de Elon Musk (DOGE, na sigla inglesa).