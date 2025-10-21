Défice público da zona euro melhora para 2,7% do PIB no segundo trimestre

Dados hoje publicados pelo gabinete estatístico da União Europeia (UE), o Eurostat, apontam que, no segundo trimestre de 2025, o rácio do défice público geral (corrigido de sazonalidade) em relação ao PIB se situou em 2,7% na área do euro e em 2,9% no conjunto dos 27 Estados-membros.

Na comparação homóloga, no segundo trimestre de 2025 relativamente ao mesmo período do ano passado, houve uma melhoria tanto na zona euro (face a uma percentagem de -3,1% no segundo trimestre de 2024), como na UE (-3,2% do PIB).

Na variação em cadeia, no segundo trimestre de 2025, os rácios do défice da zona euro em relação ao PIB mantiveram-se inalterados, enquanto o rácio do défice da UE em relação ao PIB aumentou ligeiramente em relação aos 2,8% registados no trimestre anterior.

Por Estado-membro, Portugal registou o quinto maior excedente orçamental, de 0,7% do PIB, após o Chipre (3,6% do PIB), Dinamarca (2,9% do PIB), Grécia (2,7% do PIB) e Irlanda (1,2% do PIB).

De acordo com o Eurostat, no segundo trimestre de 2025, as receitas públicas totais na área da moeda única ascenderam a 46,7% do PIB, uma subida face aos 46,5% registados no primeiro trimestre deste ano, que se deveu principalmente "a um aumento das receitas públicas totais corrigidas de sazonalidade em termos absolutos de cerca de 21 mil milhões de euros".

Por seu lado, as despesas públicas totais na zona situaram-se em 49,4% do PIB, um aumento em relação ao trimestre anterior (49,2% do PIB), pela subida "das despesas públicas totais corrigidas de sazonalidade de cerca de 21 mil milhões de euros".

Na UE, a receita total pública foi de 46,2% do PIB no segundo trimestre de 2025, um aumento em relação aos 46,1% do PIB no primeiro trimestre de 2025, por uma subida de cerca de 24 mil milhões de euros em comparação com o primeiro trimestre de 2025.

A despesa pública total na UE foi de 49,1% do PIB, um aumento em comparação com 48,9% do PIB no trimestre anterior, devido a um aumento de cerca de 30 mil milhões de euros em comparação com o trimestre anterior.