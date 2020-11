"Deixem os engenheiros trabalhar" no processo em vez de políticos e reguladores - Alexandre Fonseca

Alexandre Fonseca falava num encontro com jornalistas sobre os problemas do regulamento e todo o processo do 5G, considerando que é preciso pôr um "basta" à situação que o setor vive, apontando o "autismo" e "falta de diálogo" do presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

O gestor começou por dizer que, "ninguém dúvida hoje, até quando exportamos tecnologia, da capacidade da engenharia" portuguesa.

"Então, porque é que nós estamos hoje em temas tão sensíveis como o 5G - que é uma tecnologia - a pôr políticos e entidades reguladoras a fazer o trabalho dos engenheiros", questionou, lançando o repto: "Deixem os engenheiros trabalhar".

Ou seja, "em vez de estarmos a ter aqui políticos, reguladores" que dão "os seus palpites sobre como é que se garante a cobertura das pessoas, porque é que não dão espaço aos engenheiros para eles fazerem aquilo que fazem, que é engenharia", prosseguiu.

"Deem-lhes os requisitos, nós executamos a parte tecnológica. Queremos cobertura ubíqua. Ótimo, nós mostramos quais são as soluções para ter uma cobertura ubíqua do país. Queremos ter uma solução de partilha de infraestruturas? Ótimo, nós partilharemos as nossas infraestruturas", disse Alexandre Fonseca.

"Mas não coloquemos aqui decisões políticas e regulatórias a entrar em áreas que são tecnológicas e operacionais. Porque nós não fazemos política, nem queremos fazer política, nós estamos cá para fazer telecomunicações, é nisso que somos bons e líderes e o que nós só pedimos é que o nosso regulador e decisores definam claramente o caminho, definam a estratégia", salientou Alexandre Fonseca.