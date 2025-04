Delegação do PE discute tarifas em Washington

A visita da delegação, composta por cinco eurodeputados da delegação para as relações com os Estados Unidos, tem como pano de fundo o recente anúncio da Casa Branca (presidência norte-americana) de aplicar tarifas adicionais aos parceiros comerciais mundiais, nomeadamente à União Europeia (UE).



O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na semana passada novas tarifas de 20% a produtos importados da UE e que acrescem às de 25% sobre os setores automóvel, aço e alumínio.



Nos encontros que irão manter com congressistas, nomeadamente das comissões que tratam das relações dos Estados Unidos com a UE, com a China e dos Negócios Estrangeiros, os eurodeputados deverão abordar o comércio bilateral, a cooperação com a NATO e a Ucrânia.



Na quinta e sexta-feira, os eurodeputados vão reunir-se com representantes do Departamento de Estado norte-americano, bem como com grupos de reflexão e representantes da Câmara de Comércio dos Estados Unidos.



Será ainda preparado entre os eurodeputados e os representantes do Congresso norte-americano o próximo Diálogo Transatlântico de Legisladores (TLD), um fórum de legisladores de renome destinado a reforçar as relações entre as duas câmaras.



A delegação é chefiada pelo socialista italiano Brando Benifei e não inclui eurodeputados portugueses.