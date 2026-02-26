Depósitos de particulares sobem 4,4% em janeiro

Apesar deste crescimento em termos homólogos, quando se compara com o mês anterior, o `stock` de depósitos de particulares nos bancos residentes recuou 61 milhões de euros em janeiro, face a dezembro.

De acordo com o banco central, esta variação "refletiu uma diminuição de 300 milhões de euros nas responsabilidades à vista (constituídas quase na totalidade por depósitos à ordem) e um aumento de 239 milhões nos depósitos a prazo (que incluem os depósitos com prazo acordado e os depósitos com pré-aviso)".

Já o `stock` de depósitos das empresas nos bancos residentes totalizava 73,3 mil milhões de euros, no final de janeiro de 2026, menos 2,3 mil milhões do que em dezembro de 2025, segundo o BdP.

Por outro lado, a taxa de crescimento anual deste indicador foi de 7,7%, abaixo da registada em dezembro (9,2%).