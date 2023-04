Deputados aprovam proposta para isenção do IVA do cabaz entrar em vigor em 18 de abril

A Comissão de Orçamento e Finanças votou hoje na especialidade a proposta do Governo que isenta de IVA um cabaz de bens alimentares, bem como as propostas apresentadas pelos vários partidos, sendo que além da do PS, relativa à vigência da medida, apenas foram aprovadas propostas do BE e PAN que adicionam à lista as bebidas vegetais e uma do PSD que sobre os produtos dietéticos destinados à nutrição entérica.

Durante a votação o PSD viu ainda ser aprovada uma proposta que adiciona os leites fermentados à categoria dos laticínios.