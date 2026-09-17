Deputados do PSD eleitos por Viseu garantem que IP3 ficará isento de portagens

Os deputados do PSD eleitos por Viseu garantiram hoje que o itinerário principal 3 (IP3), que liga Viseu e Coimbra, ficará isento de portagens.

Numa nota de imprensa, o PSD disse que as declarações do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, sobre o futuro do IP3, "suscitaram dúvidas que importa esclarecer sem equívocos".

"O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, foi ontem [quarta-feira] claro: será possível viajar de Viseu a Coimbra sem pagar portagens. Todo o atual IP3 que seja requalificado ou duplicado ficará isento de portagens".

Segundo os deputados do PSD, a questão que suscitou dúvidas diz respeito "a uma realidade diferente", ou seja, o Governo "decidiu acrescentar à solução novas infraestruturas e alternativas ao atual IP3, designadamente na zona de Penacova", no distrito de Coimbra.

"O respetivo modelo está ainda a ser definido e será apresentado em breve".

Os deputados realçaram que "é necessário distinguir o atual IP3, que será requalificado ou duplicado e permitirá continuar a viajar entre Viseu e Coimbra sem portagens, dos novos troços e alternativas a construir, cujo modelo de financiamento e exploração ainda não está fechado".

Os sociais-democratas eleitos por Viseu dizem ainda que Leitão Amaro não foi contrariado pelo presidente da Câmara de Viseu, o socialista João Azevedo, que citam no documento: "Será impossível que haja portagens entre Viseu e Coimbra no traçado que temos hoje", no eixo previsto para duplicação não haverá portagens.

"Há, porém, uma parte da história que o presidente da Câmara Municipal de Viseu omite nas suas declarações. Na reunião da CIM Viseu Dão Lafões com a Infraestruturas de Portugal, em que participaram vários presidentes de Câmara, foi apresentada e discutida a possibilidade de introduzir portagens nos novos troços a construir a sul, solução que João Azevedo assumiu no quadro do modelo então apresentado", apontaram os deputados.

E, segundo o PSD, "é precisamente a esses novos troços, e não ao atual IP3 requalificado ou duplicado, que diz respeito a questão ainda em aberto".

"O próprio João Azevedo reconheceu publicamente que o compromisso que invoca sobre a inexistência de portagens "não está escrito", afirmando que resultou de uma reunião do Conselho Intermunicipal com o ministro das Infraestruturas".

No comunicado, o PSD faz ainda uma resenha histórica dos últimos governos sobre a história do IP3, para recordar que foi o PSD que avançou com a obra que atualmente decorre entre Viseu e Santa Comba Dão, para duplicação da via.

"Aos viseenses, interessa, sobretudo, uma resposta clara: de Viseu a Coimbra será possível viajar sem pagar portagens; o atual IP3, requalificado ou duplicado, não terá portagens; o modelo aplicável aos novos troços está ainda a ser definido".