O PS refere que o corte de publicidade na RTP, anunciado pelo Governo, não pode ser feito à custa do Centro de Produção do Norte do canal, tal como aconteceu no passado. Os deputados do Partido Socialista, eleitos pelo círculo eleitoral do Porto, visitaram as instalações da RTP em Vila Nova de Gaia, onde estão em curso vários investimentos e obras de requalificação em estúdios de informação e programação.