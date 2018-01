Descida da taxa de desemprego "corresponde a uma recuperação sustentada"

Estes dados são do final do mês de outubro de 2017 e remetem para um total de 435 mil pessoas sem emprego em Portugal. Ou seja, mais umas 12 mil pessoas conseguiram arranjar trabalho, entre setembro e outubro passados.



E já se estima uma nova redução do desemprego em novembro, para 8,2 por cento. O número de desempregados deverá descer, com mais onze mil pessoas a arranjarem emprego.