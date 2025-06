Descida do IRS. Qual o alívio previsto?

"Esta diminuição não abrange o nono e último escalão”, referiu o primeiro-ministro. A proposta dará entrada rapidamente na Assembleia da República para que possa ser discutido já na próxima semana.O que significa a proposta apresentada, em termos líquidos, para os contribuintes?O IRS desce para todos até ao oitavo escalão, mas o alívio é mais evidente para os contribuintes entre o quarto e o sexto escalões.O Ministério das Finanças apresentou simulações do que está em causa Para um trabalhador dependente, sem filhos e com um rendimento bruto mensal de mil euros, há uma. Se o rendimento bruto for de três mil euros, a poupança com esta medida é de 207 euros e a poupança total passa a 757 euros.e a poupança total face a março de 2024 é de 705 euros. Se o rendimento de cada um os contribuintes for de três mil euros, a poupança com esta medida é de 414 euros e a poupança total é de 1514 euros.e de 694 euros e se o vencimento bruto de cada um dos elementos do casal for de três mil euros, então a poupança com esta medida é 414 euros e total é de 1514 euros.Já um pensionista com um rendimento de mil euros poupa com esta medida 34 euros, e um pensionista com rendimento de três mil euros poupa 208 euros.