Economia
Descida do IVA para 6% na construção pode violar regras europeias
Uma diretiva europeia pode pôr em causa a intenção do Governo de baixar o IVA na construção.
A descida do IVA da construção civil para os seis por cento pode violar as regras europeias.
Em causa está uma diretiva que não permite que os Estados-membros apliquem uma taxa reduzida deste imposto de forma indiscriminada.
De acordo com o jornal Público, as normas europeias estabelecem que só podem ser aplicadas taxas reduzidas nos casos de entrega, construção, renovação e modificação de habitações ao abrigo de políticas sociais.
A proposta de lei que foi aprovada em Conselho de Ministros segue agora para o Parlamento, mas a aprovação não está garantida.
