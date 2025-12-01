Descida do IVA para 6% na construção pode violar regras europeias

Uma diretiva europeia pode pôr em causa a intenção do Governo de baixar o IVA na construção.

RTP /
Foto: Pedro A. Pina - RTP

VER MAIS
A descida do IVA da construção civil para os seis por cento pode violar as regras europeias.

Em causa está uma diretiva que não permite que os Estados-membros apliquem uma taxa reduzida deste imposto de forma indiscriminada.

De acordo com o jornal Público, as normas europeias estabelecem que só podem ser aplicadas taxas reduzidas nos casos de entrega, construção, renovação e modificação de habitações ao abrigo de políticas sociais.

A proposta de lei que foi aprovada em Conselho de Ministros segue agora para o Parlamento, mas a aprovação não está garantida.
Tópicos
PUB
PUB