Economia
Guerra no Médio Oriente
Descida nos combustíveis. Gasóleo mais barato a partir de segunda-feira
O Governo português aproveitou a descida dos preços do petróleo e reduziu o desconto fiscal do gasóleo.
O imposto sobre o gasóleo é reduzido em 1,5 por cento, enquanto na gasolina mantém-se o desconto que já vigorava desde a semana passada.
Os ajustamentos entram em vigor na segunda-feira.
Na próxima semana, o preço dos combustíveis em Portugal deve voltar a baixar.
Os ajustamentos entram em vigor na segunda-feira.
Na próxima semana, o preço dos combustíveis em Portugal deve voltar a baixar.