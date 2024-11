É o que revelam os relatórios de atividades do Instituto de Segurança Social com o do ano passado, a referir que foram recuperados 447 milhões de euros, 59% do valor da dívida.



Já na última terça feira a ministra do trabalho, Solidariedade e Segurança Social garantiu no Parlamento que está a ser criado um sistema informático de combate às fraudes e para reverter pagamentos indevidos de prestações sociais.