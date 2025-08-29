Desemprego em Macau atinge máximo de 16 meses antes do fecho de oito casinos

De acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o indicador aumentou 0,1 pontos percentuais em comparação com o período entre abril e junho, com o número de desempregados a subir em cerca de 300, para 7.600.

Ainda assim, a taxa representa metade do registado no terceiro trimestre de 2022 (4%), o valor mais alto desde 2006, numa altura em que Macau vivia em plena crise económica causada pela pandemia de covid-19.

Mas a recuperação motivada pelo fim da política `zero covid`, que esteve em vigor em Macau e na China continental durante quase mais de três anos, levou o desemprego a cair para 1,6% entre novembro e janeiro, um mínimo histórico desde que a DSEC começou a recolher dados sobre o desemprego em Macau, em 1992, ainda antes da transição de administração do território, de Portugal para a China.

Por outro lado, o número de habitantes com estatuto de residente que estavam subempregados - a trabalhar a tempo parcial por não conseguirem um contrato a tempo inteiro - aumentou em 200, atingindo 6.300 entre maio e julho.

A construção contratou mais 1.300 pessoas, em comparação com o período entre abril e junho, enquanto os casinos - o maior empregador privado de Macau - despediram cerca de 1.600 pessoas.

Em 09 de junho, o Governo da região semiautónoma chinesa anunciou que três das seis concessionárias de jogo tinham comunicado o fim da exploração dos 11 `casinos-satélite`, onde trabalham cerca de 5.600 residentes.

No entanto, apenas nove `casinos-satélite` devem fechar portas, uma vez que a concessionária SJM quer adquirir os hotéis onde se situam dois - Ponte 16 e Casino Royal Arc - e pedir às autoridades para assumir a gestão direta dos espaços.

Os `casinos-satélite`, sob a alçada das concessionárias, são geridos por outras empresas, sendo uma herança da administração portuguesa e que já existia antes da liberalização do jogo no território, em 2002.

Quando a legislação que regula os casinos foi alterada, em 2022, estabeleceu-se o final de 2025 como data limite para terminar a atividade destes espaços de jogo.

Também em 09 de junho, o secretário para a Administração e Justiça, André Cheong Weng Chon, garantiu que as autoridades vão exigir às operadoras que garantam o emprego dos trabalhadores afetados e fiscalizar "de perto" a recolocação.

Na quinta-feira, o deputado português de Macau José Pereira Coutinho disse temer "uma nova vaga de desemprego" na região, "a médio ou longo prazo", devido ao encerramento destes espaços.

Pereira Coutinho lamentou ainda que "muitos jovens licenciados continuam a manter-se desempregados durante anos".

O deputado alegou mesmo haver "licenciados nas universidades estrangeiras [que] desistem de regressar ao território por falta de oportunidades de trabalho".

De acordo com os dados divulgados hoje pela DSEC, 13,7% dos desempregados estavam à procura do primeiro emprego entre maio e julho, mais 2,7 pontos percentuais do que entre abril e junho, precisamente devido à entrada no mercado de trabalho de finalistas universitários.