Desemprego mantém-se estável em agosto na zona euro e UE

Na comparação com junho, o indicador subiu 0,1 pontos percentuais na área do euro e manteve-se estável na UE.

O Eurostat estima que, em agosto, 13,089 milhões de pessoas estavam desempregadas na UE, incluindo 10,842 milhões na zona euro.

De acordo com o serviço estatístico europeu, entre os Estados-membros, as maiores taxas de desemprego foram observadas, em agosto, em Espanha (10,3%) na Finlândia (9,8% e na Suécia (8,7%) e as mais baixas na Eslovénia, Malta (2,9% cada), na Polónia, República Checa (3,2% cada) e Bulgária (3,6%).

Em Portugal, a taxa de desemprego fixou-se nos 6,1%, em agosto.