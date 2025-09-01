Desemprego recua em julho na zona euro e UE

De acordo com o serviço de estatística europeu, a taxa de 6,2% registada na área do euro compara-se com a de 6,4% homóloga e a de 6,3% de junho.

Na UE, o desemprego recuou para os 5,9%, abaixo dos 6,0% registados quer em julho de 2024, quer na variação mensal.

O Eurostat estima que 13,025 milhões de pessoas na UE, das quais 10,805 milhões na zona euro, estavam desempregadas em julho de 2025.

Entre os Estados-membros, a Espanha apresentou, em julho a mais alta taxa de desemprego (10,4%), seguida pela Finlândia (9,5%) e Suécia (8,7%).

As mais baixas foram observadas em Malta (2,6%), na República Checa (2,8%) e na Eslovénia (2,9%).

Portugal apresentou, em julho uma taxa de desemprego de 5,8%.