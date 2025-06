O desemprego em Portugal está a baixar. Em abril, a taxa terá ficado em 6,3%. É menos uma décima na comparação com o mês anterior e com o ano passado.

É também a taxa de desemprego mais baixa desde julho de 2023. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística ainda são provisórios, mas mostram também recordes no número de pessoas empregadas em Portugal.



Em abril havia no país 5 milhões e 600 mil pessoas com emprego.