Desemprego sobe na zona euro e na UE em setembro e mantém-se estável em Portugal

De acordo com o serviço estatístico comunitário, a taxa de desemprego na zona euro aumentou para 6,5% face aos 6,3% registados em setembro de 2025, enquanto na UE subiu de 6,0% para 6,2% no mesmo período.

Em termos mensais, a taxa de desemprego manteve-se estável face a agosto, tanto na zona euro, nos 6,5%, como na UE, nos 6,2%.

Em Portugal, a taxa de desemprego fixou-se nos 5,6% em setembro, menos 0,3 pontos percentuais do que no mesmo mês de 2025, mantendo-se inalterada face a agosto.

A taxa portuguesa tinha sido de 5,7% em junho e julho deste ano, descendo para 5,6% em agosto, valor que manteve em setembro.

Em número absoluto, Portugal contabilizava 313 mil pessoas desempregadas em setembro, menos cinco mil do que em agosto (318 mil) e menos 16 mil do que em setembro de 2025 (329 mil).

Em junho, ainda no país, o número de desempregados era de 323 mil, tendo descido para 320 mil em julho.

No conjunto dos 27 Estados-membros, estavam desempregadas 13,773 milhões de pessoas em setembro, das quais 11,555 milhões na zona euro.

Face a agosto, o número de desempregados aumentou em 105 mil na UE e em 122 mil na zona euro.

Em comparação com setembro de 2025, registou-se um acréscimo de 471 mil pessoas na UE e de 420 mil na zona euro.

No desemprego jovem, que abrange pessoas com menos de 25 anos, a taxa situou-se nos 15,5% na UE e nos 15,4% na zona euro, face a 15,4% e 15,1%, respetivamente, em agosto.

No total, estavam desempregados 3,022 milhões de jovens na UE, dos quais 2,469 milhões na zona euro.

Face ao mês anterior, o desemprego jovem aumentou em 44 mil pessoas na UE e em 69 mil na zona euro. Em termos homólogos, o aumento foi de 45 mil e 80 mil jovens, respetivamente.

Por género, a taxa de desemprego feminino manteve-se nos 6,4% na UE e nos 6,7% na zona euro.

Entre os homens, a taxa permaneceu nos 6,0% na UE, mas aumentou de 6,3% para 6,4% na zona euro.

Para calcular estes dados, o Eurostat considera desempregadas as pessoas sem trabalho que procuravam emprego ativamente nas quatro semanas anteriores e que estavam disponíveis para começar a trabalhar nas duas semanas seguintes.