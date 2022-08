Despacho de Costa condiciona faturas da ENDESA para o Estado a "validação prévia"

“Os serviços da administração direta e da administração indireta do Estado não podem proceder ao pagamento de quaisquer faturas emitidas pela ENDESA, independentemente do seu valor, sem validação prévia, por despacho do Secretário de Estado do Ambiente e da Energia”, João Galamba, lê-se no despacho

O despacho assinado pelo primeiro-ministro produz efeitos a partir desta terça-feira, sublinha-se num comunicado do gabinete de António Costa.

“Para evitar a descontinuidade do serviço, devem os referidos serviços públicos e a ESPAP [Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública]”, acrescenta o documento.

“Uma desagradável surpresa”

A ENDESA comprometeu-se na segunda-feirae a cumprir com os compromissos estabelecidos no quadro regulatório português e no mecanismo ibérico, em esclarecimento citado pela agência Lusa. Isto depois de o presidente da empresa ter aventado, na véspera, o cenário de um aumento de 40 por cento na eletricidade.Em entrevista à Antena 1 e ao, segundo Ribeiro da Silva.Em causa, na ótica da elétrica, está o pagamento do denominado “travão do gás”. Este mecanismo, instituído para Portugal e Espanha, conduziu a um desconto nos preços do gás natural empregue na produção de eletricidade.O Ministério do Ambiente e da Ação Climática havia já rejeitado, em comunicado, as declarações de Nuno Ribeiro da Silva, considerando-as “alarmistas”.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) afiançou, em comunicado, que vai estar “particularmente atenta” ao comportamento dos comercializadores relativamente à repercussão do impacto sobre os consumidores do mecanismo ibérico.



Ouvido pela Lusa, o secretário de Estado da Energia disse ser impossível ocorrer um agravamento de 40 por cento na fatura da energia através do mecanismo ibérico, remetendo para as ofertas comerciais das empresas., reagiu logo no domingo João Galamba.