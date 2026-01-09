Despedimentos coletivos sobem cerca de 16% até novembro e superam total de 2024

O número de despedimentos coletivos comunicados aumentou cerca de 16% até novembro de 2025, face ao período homólogo, totalizando 515, o que supera o total de todo o ano de 2024, segundo dados divulgados hoje pela DGERT.

Dos 515 despedimentos coletivos comunicados pelas empresas nos primeiros 11 meses do ano passado, 174 foram de microempresas, 207 de pequenas empresas, 84 de médias empresas e 50 de grandes empresas.

Este valor ultrapassa o número total de despedimentos coletivos comunicados em 2024, quando atingiu os 497, sendo que na globalidade do ano é preciso recuar a 2020 para encontrar um valor tão elevado (quando foi de 698), segundo os dados mensais da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).

Em termos regionais, a região de Lisboa e Vale do Tejo lidera, com 254 despedimentos coletivos comunicados até novembro de 2025, seguida pelo Norte (com 156), pelo Centro (82), pelo Alentejo (12) e pelo Algarve (11).

À semelhança do que a Lusa já tinha adiantado no balanço anterior, também o número de trabalhadores efetivamente despedidos em processos de despedimentos coletivos já superou o total de 2024.

Nos primeiros 11 meses de 2025, houve 6.099 trabalhadores abrangidos por despedimentos coletivos, dos quais 5.935 foram efetivamente despedidos (em todo o ano de 2024 tinham sido 6.085 trabalhadores abrangidos, dos quais efetivamente 5.758 despedidos).

Deste modo, o número de trabalhadores efetivamente despedidos em processos de despedimentos coletivos aumentou quase 10% até novembro de 2025, face aos 5.403 registados no período homólogo, de acordo com os dados disponíveis.

Também nesta perspetiva é preciso recuar a 2020 para encontrar um valor tão elevado: nesse ano houve 8.033 trabalhadores abrangidos por despedimentos coletivos, dos quais 7.513 foram efetivamente despedidos.

No que toca especificamente ao mês de novembro de 2025, foram efetivamente despedidos 161 trabalhadores, um valor inferior aos 444 registados no período homólogo, bem como aos 362 registados em outubro.

Dos 161 trabalhadores efetivamente despedidos em novembro do ano passado, a região de Norte liderava (com 62% do total), com 100 trabalhadores efetivamente despedidos.

Os transportes e armazenagem e as indústrias transformadoras são as atividades com maior número de trabalhadores despedidos em novembro de 2025, sendo que, de modo global, o encerramento de uma ou várias secções ou estrutura é a principal razão apontada (53%).