Desperdício de roupa está a tornar-se uma ameaça ao ambiente

Um deserto do Chile tornou-se um vazadouro de produtos rejeitados na Europa, Ásia e América do Norte. Quase 40 mil toneladas de roupa fora de estação ou semi-usada estão a ser despejados anualmente no deserto, uma situação que está a ser contestada pelos ambientalistas.