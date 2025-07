Despesa em investigação e desenvolvimento atingiu 4,9 mil milhões de euros em 2024

Os dados constam no Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional (IPCTN) 2024, publicado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

Em 2023, a despesa em I&D totalizou 4,5 mil milhões de euros, o equivalente a 1,69% do PIB.

Portugal fixou como meta alcançar 3% do PIB em investimento em ciência e tecnologia até 2030 para convergir o país com a Europa.

A maioria da despesa realizada em 2024 em I&D concentrou-se, à semelhança de anos anteriores, nas empresas (62,7%) e nas universidades e nos institutos politécnicos (29,6%).

O Estado e as Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos (IPSFL) foram responsáveis por 5,1% e 2,7% da despesa, respetivamente.

Em 2024 havia 64.166 investigadores, a maioria a trabalhar nas universidades e nas empresas.

Os IPCTN são publicados anualmente pela DGEEC e incluem dados sobre recursos humanos e financeiros afetos a I&D.

De acordo com dados do Eurostat (gabinete de estatísticas da União Europeia) divulgados na terça-feira, Portugal ficou no quinto pior lugar, com 78,7 euros por pessoa, na tabela de dotações governamentais em I&D em 2024.

No ano passado, as dotações governamentais para I&D ao nível da União Europeia (UE) foram de 284,7 euros por pessoa, um aumento de 57,0% em comparação com 2014.

O total das dotações governamentais para I&D na UE foi estimado em 127.916 mil milhões de euros, o que equivale a 0,71% do PIB do bloco.

No valor total, Portugal ficou no 13.º lugar na tabela da UE, com 837.419 milhões de euros.

Segundo o IPCTN, a despesa do Estado em I&D em 2024 foi de 23,70 euros por habitante, o equivalente a 0,09% do PIB, com as dotações a totalizarem 253 milhões de euros.