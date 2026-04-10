Destatis confirma que inflação homóloga na Alemanha acelerou para 2,7% em março

Segundo o cálculo definitivo hoje divulgado, a Destatis também confirmou que, em cadeia, a inflação na Alemanha subiu 1,1% em março face a fevereiro.

Com estes dados confirma-se que, devido ao impacto da guerra no Médio Oriente, a taxa de inflação homóloga se aproximou do nível mais alto desde janeiro de 2024, quando se situou em 2,9%.

"As claras subidas de preços nos produtos energéticos impulsionam a inflação. Em particular, os combustíveis e o óleo de aquecimento encareceram bruscamente para os consumidores desde o início da guerra do Irão", explicou a presidente da Destatis, Ruth Brand.

A inflação homóloga na Alemanha foi de 1,9% em fevereiro e de 2,1% em janeiro.

A taxa de inflação subjacente, que não inclui a evolução dos preços dos alimentos e da energia devido à sua volatilidade, subiu em março para 2,5%, conforme confirmou o Destatis.

Também não houve alterações dos dados preliminares dos preços da energia, que, conforme previsto, no mês passado subiram 7,2% em março em comparação com o mesmo mês do ano passado, enquanto em fevereiro tinham descido 1,9%.

Em concreto, os combustíveis aumentaram de preço em 20,0% em março em relação ao ano anterior, enquanto o óleo de aquecimento disparou 44,4%, devido à escalada do preço do petróleo provocada pela guerra no Irão iniciada em 28 de fevereiro passado.

Em contrapartida, a eletricidade e o gás natural diminuíram de preço na comparação homóloga, em 4,5% e 2,9%, respetivamente.

Em março, os alimentos encareceram em 0,9% em relação ao mesmo mês de 2025, os serviços em 3,2% e os bens em 2,3%.

A taxa de inflação harmonizada na Alemanha em março foi de 2,8% em termos homólogos, contra 2% em fevereiro, e de 1,2% em cadeia.