Destinos de sol e viagens longas entre as preferências na Páscoa

Operadores turísticos e agências de viagens contactadas pela Lusa apontam também a procura pelas ilhas portuguesas, circuitos culturais na Europa e viagens intercontinentais a destinos como Japão, Austrália e Peru, refletindo uma diversidade crescente nas escolhas de férias.



Na Solférias, a 'Chief Operating Officer' (responsável de operações), Sónia Regateiro, disse à Lusa que o ‘Top’ 5 do operador turístico é "Cabo Verde, Disneyland Paris, Brasil, Senegal e Tunísia".



Alguns destes destinos são confirmados pelo diretor geral de vendas da Agência Abreu.



"Neste período, destacam-se os destinos de sol e praia, com as Caraíbas e Cabo Verde no topo das preferências dos portugueses. Tunísia, Ilhas espanholas, ilhas portuguesas e Disney são também bastante procurados, na medida que combinam proximidade, diversidade de experiências e segurança", afirma Pedro Quintela.



Nos circuitos e grandes viagens, o responsável da Abreu diz que continua a verificar-se "uma procura consistente por programas organizados, refletindo o interesse dos portugueses por experiências mais completas e diferenciadoras (...)", reforça.



A Lusanova destaca em Portugal os Açores e a Madeira, mas diz que, no Continente, "existe um nicho relevante" que procura os circuitos do operador de "dois a três dias, sobretudo os que combinam o norte de Portugal com Santiago de Compostela, em Espanha", afirma o diretor operacional.



"Na Europa – que continua a concentrar a maior procura nesta altura do ano – destacam-se a Itália, Benelux, Reino Unido e Irlanda, Islândia, Grécia, bem como os Balcãs, com destaque para a Croácia e a Albânia. Fora da Europa, Marrocos e Egito continuam a ser destinos procurados pelo turista português, sendo que, no caso deste último, a procura abrandou ligeiramente nos últimos dias. Japão, Argentina e Chile mantêm-se em tendência desde o ano passado, enquanto o Brasil e o Peru registam o maior crescimento", sublinhou ainda Tiago Encarnação.



À semelhança do que aconteceu para o final de ano, a Pinto Lopes Viagens confirma "o peso crescente das viagens diferenciadoras" nas suas vendas.



“Na oferta da Pinto Lopes Viagens, especializada em viagens culturais em grupo e de autor, os portugueses continuam a aproveitar a pausa da Páscoa para fazer viagens mais longas e diferenciadoras, nomeadamente para destinos intercontinentais como o Japão, a Austrália, o Brasil ou o Peru", refere o presidente executivo (CEO).



Rui Pinto Lopes acrescenta que, "em simultâneo, esta é também uma época do ano particularmente forte para destinos europeus", com destaque para a Croácia, o sul de Itália, a Europa Central, a Islândia e a Suíça.



Em Portugal, e porque "a Páscoa continua a afirmar-se como um período muito relevante, tanto para viagens de maior distância como para circuitos culturais mais próximos”, a Pinto Lopes lançou este ano duas propostas centradas nas celebrações da Semana Santa e na valorização do património e das tradições locais — a Semana Santa no Ribatejo e Alentejo e a Semana Santa Transmontana.



Segundo estes responsáveis, a procura dos portugueses por viagens na Páscoa mantém-se globalmente estável face a 2025, com sinais pontuais de crescimento, a preços mais altos e numa conjuntura de prudência que, ainda assim, não travaram a vontade de viajar.