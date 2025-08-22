Destruídos 300 hectares de espaço "rewilding" em Pinhel

"O incêndio que deflagrou em Cinco Vilas alastrou ao concelho vizinho de Pinhel, atingindo a área de "rewilding" do Ermo das Águias, gerida pela Rewilding Portugal. O fogo consumiu cerca de 300 hectares de vegetação, incluindo zonas em processo de restauro ecológico", referiu a ONG (Organização Não Governamental) ambiental, que está sediada na Guarda, num comunicado enviada à agência Lusa.

A Rewilding Portugal adiantou que, apesar da extensão do fogo, "todos os animais que habitam a área encontram-se em segurança, incluindo as várias manadas de cavalos Sorraia e de Tauros que contribuem para a gestão natural do território" naquela zona do Grande Vale do Côa.

O Ermo das Águias situa-se em Vale de Madeira, no concelho de Pinhel, e acolhe desde 2022 herbívoros semisselvagens, como os Tauros -- um bovino que se assemelha ao extinto auroque -- e os cavalos Sorraia, uma raça autóctone portuguesa.

Estes animais têm "um papel fundamental na manutenção de paisagens de mosaico, sendo herbívoras naturais e grandes aliados na proteção da biodiversidade, incluindo na prevenção de incêndios, pelo papel que assumem na gestão e controlo da biomassa presente na paisagem".

"Além do impacto direto no Ermo das Águias, muitos parceiros da Rewilding Portugal foram também afetados, incluindo apicultores, agricultores e outras iniciativas locais, com perdas significativas em terrenos, apiários, sistemas de rega, maquinaria e plantações", adiantou a organização que se dedica à conservação da Natureza.

Nesse sentido, a Rewilding Portugal lançou uma campanha de `crowdfunding` para financiar a recuperação e restauro pós-incêndio no Ermo das Águias, mas também para apoiar os parceiros afetados e implementar medidas de prevenção que "aumentem a resiliência da paisagem a fenómenos extremos".

A campanha está disponível em https://gofund.me/1a69a893.

Pedro Prata, dirigente da Rewilding Portugal, sublinhou que esta iniciativa pretende "agilizar uma resposta rápida no pós-fogo, para bem dos parceiros e da biodiversidade" do Grande Vale do Côa.

Para o responsável, citado no comunicado, os incêndios deste ano enquadram-se numa tendência preocupante.

"Esta situação já era previsível dado o clima que enfrentámos desde o inverno até à data. Ainda assim, estamos a bater recordes de ignições e área ardida. Trata-se de uma nova realidade com a qual temos de lidar devido às alterações climáticas".