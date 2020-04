Detido dono de restaurante que servia refeições em Aguiar da Beira

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem foi detido por militares do Posto Territorial de Aguiar da Beira, pelas 13:40, por incumprimento das normas estabelecidas no estado de emergência.

A fonte adiantou à agência Lusa que o restaurante "estava a servir refeições", mesmo depois de o proprietário ter sido notificado pelas autoridades policiais de que só podia confecionar refeições para `take-away` ou entrega ao domicílio.

O homem foi detido pela GNR e depois libertado, e o expediente vai ser remetido para o Tribunal Judicial de Trancoso.

A GNR adianta tratar-se do primeiro caso de desobediência, por este tipo de situação, que é registado no distrito da Guarda desde a entrada em vigor do estado de emergência nacional devido à pandemia covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Dos infetados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.