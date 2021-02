Dezenas de trabalhadores manifestam-se em Lisboa contra fecho da refinaria de Matosinhos

Os trabalhadores chegaram às Torres de Lisboa, onde está sediada a Galp, pelas 10:30, num autocarro que os trouxe do norte país, e concentraram-se em frente à porta principal, gritando "A Petrogal é nossa, não é do capital", para protestar contra o encerramento de uma instalação que consideram necessária para a região e para as famílias que dependem daqueles postos de trabalho, antes de seguirem para a residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.

Os trabalhadores ali reunidos aprovaram por unanimidade uma resolução para entregar à administração da Petrogal, que, entre outros pontos, contesta o argumento da transição energética como motivo para o encerramento da refinaria de Matosinhos e exigem investimentos e a aposta na formação profissional, com vista à modernização daquela estrutura e a sua reconversão numa refinaria de biocombustíveis.