"Dia da libertação". Trump anuncia tarifas de 20% para a União Europeia

O presidente dos Estados Unidos pôs fim ao suspense e anunciou esta quarta-feira, no âmbito do "Dia da Libertação" da América, uma vasta série de novas tarifas aos seus parceiros comerciais. Entre elas, a introdução de tarifas recíprocas contra todos os países do mundo, a tarifa de 25 por cento sobre todos os automóveis estrangeiros e tarifas pesadas de 34 por cento sobre a China e 20 por cento sobre a UE.