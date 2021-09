Dia de greve nos transportes rodoviários

No Porto, os trabalhadores dos STCP paralisaram durante dois dias para pedir melhores salários.



É a quarta greve em dois meses nos STCP, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte que pede 30 euros de aumento. A empresa dá metade.



Em Lisboa, um motorista mostra uma folha com um salário base de 686 euros, com queixas de falta de manutenção da frota e horários demasiados longos.