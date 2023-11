"Dia feliz para a economia portuguesa". Mutares finaliza compra da Efacec

Em conferência de imprensa, António Costa Silva explicou que o objetivo do processo de reprivatização iniciado no final de 2022 passou por uma "nacionalização transitória para restituir as condições de estabilidade e as condições financeiras que permitissem o funcionamento da empresa".



Em comunicado, o fundo de investimento Mutares anunciou que a conclusão do processo vai permitir à Efacec recuperar "uma posição de destaque no mercado" e retomar o crescimento.



O Governo aprovou a proposta da alemã Mutares para a privatização da Efacec em junho passado, sem revelar os valores envolvidos.



O Estado injetou 132 milhões de euros na Efacec, a que se somam mais 85 milhões de euros em garantias.