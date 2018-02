Dia negro em Wall Street leva Dow Jones a cair 4,6 por cento

RTP05 Fev, 2018, 21:41 / atualizado em 05 Fev, 2018, 21:41 | Economia

Durante a sessão, o Dow Jones chegou a desvalorizar mais de seis por cento. Fechou com uma queda de 4,6 por cento. Ou seja, caiu mais de mil pontos e ficou abaixo dos 25 mil pontos.



É um novo dia de fortes quedas, à semelhança da última sexta-feira, com os investidores nervosos com a subida das taxas de juro e a baixa dos títulos da energia e finança.



O Dow Jones não foi o único índice norte-americano a fechar no vermelho. O Nasdaq desvalorizou 3,78 por cento e o S&P 500 caiu mais de quatro por cento.

Europa a vermelho

Na Europa, Paris fechou a cair 1,48 por cento. Londres desceu 1,46 por cento e Madrid 1,44 por cento. O índice alemão teve uma descida menos significativa mas também fechou no vermelho: -0,76 por cento.



O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, seguiu a mesma tendência. Registou uma descida de 2,02 por cento para 5.405,31 pontos.



Das 18 cotadas que integram o PSI20, 17 desceram e uma, a Corticeira Amorim, subiu. A Pharol liderou as descidas com uma perda de 10,0 por cento.



Nas principais descidas figuram ainda a Mota Engil, que recuou 5,69 por cento para 3,73 euros, a EDP, que perdeu 2,92 por cento para 2,70 euros, a Galp, que caiu 2,23 por cento para 14,93 euros e o BCP que cedeu 1,81 por cento para 0,30 euros.



Com uma descida inferior a um por cento ficou a Jerónimo Martins (16,76 euros). A Corticeira Amorim foi a única empresa a figurar nas subidas, valorizando-se 1,20 por cento para 10,12 euros.