Dieselgate. Quatro ex-responsáveis da Volkswagen condenados por fraude

Quatro ex-responsáveis da Volkswagen foram esta segunda-feira condenados por fraude, no âmbito do escândalo "Dieselgate". Dois vão cumprir pena efetiva de prisão. Outros dois ficam em liberdade condicional.

As sentenças surgem quase uma década após o escândalo de manipulação dos valores das emissões poluentes em veículos a gasóleo.



As manipulações foram descobertas em 2015 pelas autoridades norte-americanas e, no total, o grupo Volkswagen teve de pagar mais de 30 mil milhões de euros em indemnizações.



Na altura, a fabricante automóvel declarou-se culpada e admitiu ter falsificado as emissões de gases em milhões de carros. O escândalo atingiu várias marcas do grupo germânico, além da Volkswagen, também a Audi, Skoda e a Porsche.