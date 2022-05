Dieselgate. Volkswagen chega a acordo de 226 milhões de euros no Reino Unido

"O acordo alcançado é uma vitória para os consumidores lesados e para o impacto que este processo teve na governação corporativa e na importância do acesso dos consumidores à justiça que não pode ser desvalorizado", declarou Ben Smyth, do grupo Therium Capital Management.







A marca alemã está a pagar os custos ao grupo que acusa a Volkswagen, apesar de não assumir a responsabilidade. Os responsáveis explicaram que - apesar de não assumir a responsabilidade no caso - é mais prudente pagar os custos do processo do que continuar em tribunal.



“O grupo Volkswagen está satisfeito por ter sido capaz de ter terminar esta litigância em Inglaterra e no País de Gales”, pode ler-se num comunicado. “O acordo é um passo importante numa altura em que a Volkswagen continua a tentar ultrapassar o episódio que aconteceu em setembro de 2015”.



Na altura, a marca alemã anunciou que cerca de 11 milhões de carros em todo o mundo, mais de um milhão só no Reino Unido, tinham um software que alterava os valores reais das emissões de gases nocivos e dióxido de carbono lançados para a atmosfera.



Várias empresas de advogados no Reino Unido acusaram a marca de ter enganado os consumidores e de os ter levado a comprar viaturas que violavam os regulamentos sobre emissões.



O processo foi iniciado pelo Therium em setembro de 2016, tendo o grupo reunido mais de 70 mil queixas.