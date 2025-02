Digi com 2.130 estações base instaladas e presente em 240 concelhos no 4.º trimestre

No quarto trimestre, a Digi contava com 2.130 estações de base 5G instaladas, segundo os dados da implementação da rede de quinta geração, que incluem pela primeira vez o quarto operador.

No final deste trimestre, "que corresponde no caso da Digi ao primeiro trimestre em que este operador oferece serviços comerciais 5G", a operadora estava "presente em 240 concelhos".

No último trimestre de 2024, concretamente a 04 de novembro, a Digi Portugal tornou-se no quarto operador a disponibilizar ofertas comerciais associada ao 5G.

No final do quarto trimestre, "de acordo com a informação reportada pelos quatro operadores, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 13.089 estações", mais 24% que nos três meses anteriores.

Quanto à sua distribuição, à data de 31 de dezembro de 2024, as estações de base 5G encontravam-se espalhadas por 308 concelhos (a totalidade dos concelhos no país) e em 2.259 freguesias (73% das freguesias no país).