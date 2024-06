Dinheiro a circular em Moçambique cresceu 3,3% no final de abril

As notas e moedas em circulação no país no final de abril correspondiam igualmente ao valor mais elevado após dezembro, quando circulavam 80.456 milhões de meticais (1.166 milhões de euros), de acordo com um relatório estatístico do Banco de Moçambique.

No acumulado do ano, o dinheiro a circular em Moçambique cresceu praticamente 9%.

A retirada de dinheiro de circulação é uma prática habitual da política monetária contracionista, de redução da oferta de moeda, normalmente utilizada pelos bancos centrais para conter a subida de preços. Contudo, neste período, foram relatados vários problemas no novo sistema interbancário moçambicano, cuja migração se iniciou em 2023, com recorrentes dificuldades em pagamentos e levantamentos de numerário em caixas ATM.

Moçambique introduziu em 16 de junho uma nova série de notas e moedas de metical, que vão substituir progressivamente as que circulam desde 2006, anunciou o governador do banco central.

"Os bancos centrais tendem a fazer a revisão das suas notas e moedas em circulação a cada cinco anos, por forma a adequá-las às novas tendências de design, segurança e outros elementos contextuais", explicou em maio Rogério Zandamela, justificando que a instituição "decidiu pela revisão das notas e moedas do metical".

"A temática das notas e moedas do metical da série 2024 conserva presente a tradição do enaltecimento dos valores do nosso património cultural, histórico e faunístico", afirmou.

Numa declaração a que assistiram os administradores dos bancos comerciais que operam no país, o governador acrescentou que a nova série, lançada no dia do metical -- moeda moçambicana foi lançada em 16 de junho de 1975 -, mantém as atuais seis notas bancárias.

"As denominações de 1.000, 500 e 200 meticais em substrato de papel, e as denominações de 100, 50 e 20 meticais em substrato de polímero", explicou Rogério Zandamela.

Já nas moedas serão retiradas na nova série as de 20 e cinco centavos, "mantendo-se as denominações de dez, cinco, dois e um metical, e as de 50, dez e um centavo".

"As novas notas e moedas de metical circularão em simultâneo com as séries de notas e moedas emitidas desde 01 de julho de 2006, que continua igualmente a ter o curso legal obrigatório e poder liberatório pleno e ilimitado dentro do território nacional", acrescentou o governador.